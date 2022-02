Coltivare il riso: Almese verso la Guinea con "Altri Mondi"

Si chiama “Risorse in Comune” il progetto a cui ha partecipato il Comune di Almese e che presto porterà parte dell’amministrazione in Guinea. «Tutto nasce da una collaborazione già presente prima del bando con la ong “Altri Mondi”, con cui avevamo svolto alcune attività insieme - spiega la sindaca Ombretta Bertolo - Ci avevano proposto di partecipare a un bando di cooperazione internazionale su temi di lotta alla fame e di sviluppo sostenibile». Nei mesi scorsi il Comune aveva partecipato e vinto un bando regionale, che ha finanziato con più di 30mila euro un progetto legato alla coltivazione di riso nel villaggio di Yendé-Millimou in Guinea. Si tratta di un progetto di cooperazione internazionale per sostenere l’economia locale del villaggio...

su Luna Nuova di venerdì 11 febbraio 2022