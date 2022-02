"ValsusaLiberFest": via al nuovo ciclo di incontri letterari

Aspettando la primavera, quando pandemia permettendo il Valsusa Filmfest tornerà in pista nella sua versione canonica, l’associazione lancia una nuova iniziativa tutta dedicata alla letteratura, come aveva preannunciato nei mesi scorsi: si chiama “ValsusaLiberFest” e sarà un ciclo di presentazioni di libri ed incontri con gli autori, intervistati da altri scrittori, esperti dei temi trattati ed appassionati di lettura, che si svolgerà nel periodo compreso tra il 20 febbraio e il 19 marzo in diversi comuni valsusini. L’evento è promosso in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Valsusa gestito dall’Unione montana e con le amministrazioni dei comuni coinvolti: una sorta di aperitivo culturale in vista del festival cinematografico vero e proprio. I...

su Luna Nuova di venerdì 11 febbraio 2022