Tre autopompe e due autobotti con circa 20 vigili del fuoco sono state impegnate dalle 17,30 di oggi pomeriggio a Giaveno, in via Avigliana, per domare l'incendio di una catasta di legno. All'interno di una ditta di legnami sono stati coinvolti dalle fiamme circa 400 metri cubi di tronchi. L'intervento ha richiesto smassamento e risorse idriche per molte ore.