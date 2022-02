Villardora: rotoballe a fuoco in un maneggio

Clicca sulle foto per sfogliare la gallery

I vigili del fuoco del comando di Torino stanno intervenendo al "Mannus Club" di Villardora, in via Sant'Ambrogio 46, per l'incendio di un deposito di rotoballe di fieno all'interno del maneggio. Sul posto la squadra 21 della centrale e quelle di Almese e Borgone-Sant'Antonino. Il forte calore ha coinvolto anche una tensostruttura di un vicino campo da tennis e alcune attrezzature del maneggio.