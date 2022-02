Condove: pronte 712 firme per il progetto di recupero del campo sportivo

Il promesso progetto (una prima bozza, in realtà) e la promessa raccolta firme sono arrivate sul tavolo del sindaco Jacopo Suppo la scorsa settimana. Con due novità, messe entrambe nere su bianco: la manifestazione d’interesse dell’associazione Caprie Green Club per la futura gestione dell’impianto e il sostegno alla proposta di recupero dello storico rettangolo verde di via Roma sottoscritta da parte di sei società calcistiche valsusine (Almese, Aviglianese, Sauze d’Oulx, Susa, Union Bussoleno Bruzolo, Venaus). Sono queste le carte che il comitato promotore per la realizzazione di un nuovo “campo sportivo multifunzionale” ha deciso di giocarsi per convincere l’amministrazione comunale a tornare sui suoi passi rispetto al progetto...

L’amministrazione comunale, come largamente prevedibile, non cambia di una virgola la sua posizione rispetto al passato: da un lato la volontà di tirare dritto per la strada del “parco multifunzionale”, dall’altro la totale disponibilità a concedere temporaneamente il campo di via Roma a chiunque, in questa fase, volesse utilizzarlo a scopo sportivo. «La raccolta firme che ci è pervenuta è iniziata nel 2019 con lo slogan “Salviamo il campo sportivo” - osserva il sindaco Jacopo Suppo - dopo due anni e mezzo, in cui per altro il mondo è cambiato non poco, siamo molto contenti che anche il comitato abbia recepito l’idea che quell’area deve avere una destinazione multifunzionale, aspetto centrale di tutta la questione: evidentemente anche i...