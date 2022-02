S.Antonino: nuova recinzione sul canale scaricatore, ma non a tutti piace

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di rifacimento delle sponde del canale scaricatore del rio Vignassa, che si presentano ora con protezioni completamente rinnovate: l’intervento è ben visibile imboccando via dei Salici, lungo la strada sterrata che in mezzo ai campi conduce verso Villarfocchiardo. La vecchia recinzione in legno, ormai ammalorata e pericolosa, nonostante le continue manutenzioni effettuate negli anni, è stata abbattuta e portata via e quindi sostituita con 130 metri di cavi e pilastri d’acciaio e plastica riciclata, che impediscono la caduta accidentale delle persone all’interno del canale. «Si tratta di protezioni durevoli nel tempo e sicure - sottolinea la sindaca Susanna Preacco - sono state realizzate in due tranche: una con i fondi Ato...

su Luna Nuova di martedì 15 febbraio 2022