Susa: gattare e famiglie al lavoro, parte il cantiere de "I Ciaparat"

L’impresa è di quelle importanti, impegnative. Ma l’esercito che l’ha iniziata sulla carta prima e ora sporcandosi le mani sul terreno è numeroso e motivato, anche se ha le casse abbastanza vuote e tante piccole bocche da sfamare, sul momento, e poi da alloggiare, fra qualche mese. La nuova sede del rifugio micioso “I Ciaparat”, in regione Castelpietra, sta poco per volta prendendo forma, anche se il cantiere sta muovendo i suoi primi passi e parte dei fondi necessari per portarlo a termine sono ancora da trovare. Ma intanto si lavora...

Su Luna Nuova di martedì 15 febbraio 2022