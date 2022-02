Avigliana, Hotel Ninfa chiuso per il ‘caro rifiuti’

L’Hotel Ninfa di viale Gandhi 9 dallo scorso 22 gennaio ha interrotto l’attività, il ristorante era già stato chiuso dal 21 dicembre. A far prendere questa difficile decisione al titolare, Enzo Savant, è stata prospettiva di non riuscire più a tenere in piedi un bilancio aziendale, secondo l’imprenditore compromesso dal un pesante accertamento sulla tariffa rifiuti ricevuto poco prima di Natale. «È complicato da spiegare scendendo nei dettagli burocratici - dice Savant - Ma ci proviamo: a dicembre mi sono arrivate cinque avvisi di accertamenti sulla tassa rifiuti relativi agli anni dal 2015 al 2019 per quasi 500mila euro da pagare». Per la precisione 276mila 888 se aderisce all’accertamento o 471mila 223 se rifiuta e contesta le cifre calcolate dal Comune...

Il sindaco Andrea Archinà non ci sta a fare la parte del “cattivo” della vicenda. «Per quanto riguarda le tariffe della raccolta rifiuti, noi ci siamo avvalsi delle proroghe concesse della legge all’adozione della tariffazione normalizzata, per avere il tempo di fare le ricerche necessarie ad un passaggio a quest’ultima che tenesse conto della realtà aviglianese e delle sue specificità. Rispetto agli altri comuni Avigliana ha una situazione particolare», spiega il primo cittadino. «Ci siamo impegnati a valutare le tariffe per le strutture ricettive, ma è evidente che il Ninfa è un unicum in tutta la valle, e non è che possiamo dimensionare le tariffe su un singolo caso, dobbiamo fare una valutazione complessiva - prosegue - Il problema però è l’accertamento in...

Su Luna Nuova di venerdì 18 febbraio 2022