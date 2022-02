Reinhold Messner: doppio incontro con la val di Susa

Sabato 26 marzo, una data da cerchiolino per tutti gli appassionati di alpinismo: arriva Reinhold Messner, con un doppio appuntamento a Bardonecchia e ad Almese promosso dal Valsusa Filmfest. Alle 16,30 sarà al Palazzo delle feste di Bardonecchia per il firmacopie del libro “Noi, gente di montagna” e la proiezione del docufilm “Fratelli si diventa. Omaggio a Walter Bonatti, l’uomo del Monte Bianco” (regia di Alessandro Filippini e Fredo Valla), mentre alle 20 sarà al teatro Magnetto di Almese per il firmacopie del libro “Noi, gente di montagna” e la conferenza “Nanga Parbat. La mia montagna del destino”. Messner, oltre a essere un celebre scalatore, è anche un attento e impegnato comunicatore del mondo dell’alpinismo, consapevole che la grande...

su Luna Nuova di venerdì 18 febbraio 2022