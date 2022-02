Sangano, liceo ‘occupato’ per la sicurezza

Tre giorni di “occupazione” anche al liceo Vito Scafidi di via S.Giorgio. Da mercoledì ad oggi gli allievi della scuola superiore sanganese hanno organizzato tre giorni di attività autogestite per protestare a favore della sicurezza della scuola.

L’iniziativa degli studenti del polo sanganese fa parte delle tante organizzate in Italia dopo due casi di ragazzi morti per incidenti occorsi mentre erano impegnati in progetti dei “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”. Quella che una volta si chiamava alternanza scuola-lavoro. «Manifestiamo perché vogliamo più sicurezza sia nell’ambito dei Pcto, sia per la sicurezza delle scuole intese come edifici», esordisce Sara Taverna, studentessa 19enne di Trana. «La nostra scuola è...

Su Luna Nuova di venerdì 18 febbraio 2022