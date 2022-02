Villarfocchiardo, oltre 200 firme per chiudere l'acqua senza cloro

Sono oltre duecento, 217 per la precisione, le firme raccolte per chiedere che la qualità dell’acqua potabile, la cui rete di distribuzione è stata di recente acquisita dalla Smat, torni quella di un anno fa, quando l’acquedotto era ancora a gestione comunale. Una qualità scadente, secondo i promotori della raccolta firme, avviata a metà gennaio e terminata lo scorso fine settimana, con forte odore di cloro, l’elemento usato per igienizzare ma che al tempo stesso conferisce un gusto tutt’altro che gradevole all’acqua...

Su Luna Nuova di venerdì 18 febbraio 2022