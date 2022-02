39 amministratori No Tav scrivono a Suppo: «Caro Jacopo, su questi terreni noi ci siamo»

Caro Jacopo, hai da pochi giorni ricevuto la nomina a vicesindaco della Città metropolitana di Torino con il sostegno di molti

amministratori della valle di Susa. Negli scorsi anni ti sei già cimentato in questa avventura come portavoce della comunità dei sindaci di valle e in tale contesto hai saputo rappresentare con efficacia le istanze del territorio. Ci permettiamo di ribadire insieme alcune fondamentali istanze affinchè tu possa agire nei confronti di tutto il consiglio metropolitano e far giungere in questa sede le linee programmatiche a cui tutti siamo vincolati da un preciso mandato, quello elettorale sottoscritto con gli abitanti dei comuni valsusini. Molti di noi sono stati eletti nelle elezioni amministrative del 2019. In quell'anno, insieme ai...

Seguono 39 firme di amministratori locali valsusini

su Luna Nuova di martedì 22 febbraio 2022