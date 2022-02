Almese: fondi in arrivo contro gli incendi nella pineta

Partiranno a breve gli interventi finanziati dal Piano di sviluppo rurale della Regione Piemonte per la prevenzione degli incendi nella pineta comunale di Almese. Un risultato che è stato possibile grazie alla partecipazione del Comune al bando regionale per i fondi europei del Psr, con il quale l’ufficio forestale dell’Unione montana Valle Susa ha ottenuto i fondi necessari per la realizzazione sul territorio della bassa valle di un piano di interventi innovativo per la mitigazione del pericolo incendi e, al contempo, la valorizzazione della risorsa legno a fini energetici. In primis è previsto un intervento selvicolturale, in una zona di difficile accessibilità, che si configura come un diradamento di conifere, in particolar modo il pino nero, al fine di favorire lo...

su Luna Nuova di martedì 22 febbraio 2022