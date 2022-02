Coazze, inaugurato il nuovo Museo della Resistenza

Una cerimonia in grande per l’inaugurazione del riallestimento dell’Ecomuseo della Resistenza della val Sangone, sabato scorso. L’evento ha avuto inizio in piazza Gramsci alla presenza dei gonfaloni della Città metropolitana e dei Comuni, con l’esecuzione dell’inno nazionale e “Bella ciao” da parte della banda musicale comunale. A seguire all’esterno dell’edificio di viale Italia 61 si sono tenuti il taglio del nastro e la benedizione da parte del parroco don Vladimiro Robak, mentre i discorsi delle autorità si sono svolti in un gremito salone al primo piano di fronte al nuovo allestimento ecomuseale...

Su Luna Nuova di martedì 22 febbraio 2022