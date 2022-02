S.Antonino, l’arte della cucina in Cooperativa: corso al via per 50 bambini

Alla Società Cooperativa di Sant’Antonino i bambini imparano l’arte della cucina. Accadrà a partire da oggi, martedì 22 febbraio, quando prenderà il via il corso promosso dai gestori del bar-ristorante di piazza Don Cantore, Francesco Rolando e Massimo Giacometti, affiancati da tre volontarie: Serena Ferraudo, Gaia Buccoliero e Carla Centenero. Alla sua prima edizione, l’iniziativa ha riscosso un vero boom di adesioni: sono infatti 50 i bambini iscritti al corso, tutti in età da scuola primaria, che saranno suddivisi in due turni da 25, uno al martedì e uno al giovedì, sempre dalle 16,30 alle 18 nel salone della Cooperativa, con cadenza settimanale; per tutti ci sarà l’obbligo di mascherina nel rispetto delle norme anti-Covid. Sono sei gli incontri in...

su Luna Nuova di martedì 22 febbraio 2022