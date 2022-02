Avigliana, il Pd punta all’alleanza estesa

Lo scorso fine settimana si è svolto il congresso cittadino del Partito democratico, che ha visto la conferma di Rosy Patrizio alla guida di Democratici lacustri. È però nel discorso pronunciato dalla segretaria cittadina che si annida la notizia più ghiotta, almeno per gli appassionati di giochi politici, fantapolitici ed elettorali. Sulla scheda elettorale che gli aviglianesi maneggeranno presumibilmente in primavera per rinnovare il consiglio comunale, potrebbero ritrovarsi un’alleanza di sinistra allargata: l’attuale maggioranza, espressione del Comitato Avigliana Città Aperta, il Pd, il Movimento 5 Stelle e il gruppo civico “Avigliana viva”...

Su Luna Nuova di venerdì 25 febbraio 2022