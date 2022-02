Condove, moto sui sentieri: ora il Comune alza le barricate

Condove alza le barricate contro le moto sui sentieri di montagna. Un problema non nuovo, che riguarda molti comuni ma che in una realtà come Condove si fa sentire maggiormente, data l’elevata estensione del suo territorio montano. Per questo l’amministrazione comunale, dopo aver già adottato in passato alcune misure “soft” per contrastare il fenomeno, ha deciso un ulteriore giro di vite chiedendo ai carabinieri della stazione di Condove di supportare la polizia locale, con l’obiettivo di intensificare i pattugliamenti sul territorio. «Chi abita in un paese di montagna conosce bene l’importanza della rete sentieristica e della cosiddetta “viabilità storica” - osserva il sindaco Jacopo Suppo - come amministrazione comunale abbiamo sempre...

su Luna Nuova di venerdì 25 febbraio 2022