Almese: incendio dentro un deposito di legname in via della Michela

Stasera, poco dopo le 20,30, si è sviluppato un incendio all’interno di un deposito di legname in via della Michela: ha preso fuoco in particolare la zona del deposito dove sono accatastati scarti di verde e ramaglie. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Borgone-Sant’Antonino con l’autobotte e di Almese con l’Aps: con loro anche i proprietari, che con il trattore e le loro botti stanno dando una mano ai soccorritori nelle operazioni di smassamento e spegnimento. Sono bruciati all’incirca 25-30 metri cubi di materiale.