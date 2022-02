Nuovo Doblò per le persone in difficoltà coi "Progetti del cuore"

Si rinnova la collaborazione tra l’Unione montana Valle Susa e “I progetti del cuore”, avviata due anni fa con l’obiettivo di sostenere le persone in difficoltà: l’ente a cui fanno capo i 22 comuni della bassa valle di Susa continuerà infatti ad avere in dotazione, per la seconda volta, un Fiat Doblò da utilizzare sul territorio per le esigenze che si manifesteranno. La conferenza stampa per la presentazione del progetto si è tenuta venerdì 25 febbraio presso il palazzo comunale di Caselette, alla presenza del sindaco nonché presidente dell’Unione montana Pacifico Banchieri. L’incontro è stato l’occasione per evidenziare l’impegno de “I Progetti del cuore” a rendere ancora disponibile per la comunità un mezzo attrezzato e gestito in maniera integrale...

su Luna Nuova di martedì 1 marzo 2022