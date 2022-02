Salbertrand battezza l'Avamposto di libertà dei no green pass

È stato inaugurato nella tarda mattinata di sabato l’Avamposto di libertà presso il ristorante “Il Gigante e la Gallina” di borgata Deveys, al confine fra Salbertrand ed Exilles, dove Italexit con Paragone ha organizzato una giornata di festa per accogliere il fondatore del movimento. Il senatore fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle ha fatto una fugace apparizione in mattinata per benedire l’iniziativa e inaugurare l’Avamposto, prima di dirigersi per un’analoga manifestazione a Torino. Ma la giornata ha registrato la defezione importante di Roberto Pourpour, sindaco di Salbertrand e iscritto ad Italexit. «Non non condivido il metodo che lo Stato ha usato per ‘imporre’ i vaccini e continuo a pensarlo, ma non voglio essere strumentalizzato, che si usi la mia figura, che è istituzionale, per le guerre che vogliono fare loro; liberi di farlo, ma senza di me»...

Su Luna Nuova di martedì 1° marzo 2022

