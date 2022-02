Villardora: per l’antennone di Torre del Colle adesso si tratta

Comincia a intravedersi all’orizzonte una soluzione per l’antenna di Torre del Colle. Nulla di definitivo, al momento, ma la volontà sembra quella di arrivare ad una soluzione che metta d’accordo tutti. La vicenda era cominciata verso la fine dell’anno scorso, quando una residente della borgata, notando l’apertura di un cantiere, aveva iniziato a protestare, dopo aver saputo che lì sarebbe sorta una nuova antenna. Di fatto in quell’area c’è già un’antenna da tempo e l’idea che ce ne fosse una seconda aveva animato gli animi della signora, prima, e degli altri residenti, dopo. Infatti la protesta si è presto allargata anche ad altri villardoresi, che da parte loro avevano lanciato una petizione per chiedere che non venissero più costruiti altri pali o antenne...

su Luna Nuova di martedì 1 marzo 2022