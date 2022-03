Condove: First Lego League, la scuola media c’è

La ripartenza post-Covid è nel segno della “First Lego League Italia” per l’Istituto comprensivo di Condove: lunedì 21 febbraio i ragazzi della scuola secondaria di primo grado hanno infatti partecipato alla fase di qualificazione Nord-Ovest 1 della competizione di robotica, a cui gli studenti sono tornati a partecipare dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia. Quest’anno l’evento ha abbandonato la consueta platea di Genova per spostarsi a Milano, presso il Centro di cultura digitale. E le soddisfazioni non sono mancate per la spedizione condovese, che ha portato a casa alcuni riconoscimenti per l’ottimo lavoro svolto. I ragazzi si sono presentati ai nastri di partenza con una squadra della scuola estiva di robotica, i “Rob in Move”...

su Luna Nuova di venerdì 4 marzo 2022