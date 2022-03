Fidas Condove: donazioni in calo nel 2021, ora la "Campagna Primavera"

Complice la pandemia e le varie difficoltà annesse al periodo, il 2021 non è stato uno dei migliori per la sezione Fidas di Condove-Caprie: l’anno si è infatti concluso facendo registrare un calo di donazioni ma con numeri comunque degni di nota, per un totale di 638 sacche donate tra sangue, plasma e piastrine. «Non raggiungiamo più i grandi risultati di qualche anno fa, quando solitamente superavamo le 700 sacche - spiegano la presidente Maurizia Gatti e la segretaria Fulvia Ferrero - ma vista la pandemia, le restrizioni varie e la carenza di personale dedito alla raccolta, siamo comunque soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2021, durante il quale abbiamo organizzato 17 sedute di prelievo, doppie nei mesi di marzo, giugno, ottobre e dicembre».

Lo scorso anno ha visto in ogni caso il ritorno, dopo un anno di pausa forzata causa Covid, della festa sociale con le...

su Luna Nuova di venerdì 4 marzo 2022