Cesana: la guerra, per adesso, è finta

Sorvolo di elicotteri militari, più volte il giorno, addirittura quella di Boeing V22, aereo a decollo verticale, che visto dal basse sembra un enorme drone e che fa un rumore del diavolo quando vola a bassa quota come in questi giorni. Con una guerra al confine orientale dell’Europa è comprensibile la pioggia di domande che si sono posti gli abitanti della valle di Susa e della val Chisone. Qualcuno ci ha scherzato su, ma tanti hanno pensato, anzi temuto, che fossero manovre Nato in prospettiva Ucraina...

Su Luna Nuova di venerdì 4 marzo 2022

