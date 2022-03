Avigliana, fuga di gas alla stazione

Fuga di gas alla stazione ferroviaria di Avigliana questa mattina. Via Einaudi è stata chiusa al traffico veicolare per consentire l'intervento della ditta incaricata da Italgas.

Si tratta di una piccola fuga di metano che non deve preoccupare, l'intervento è ancora in corso è non è prevedere la durata complessiva.

La stazione non è quindi raggiungibile con auto o altri veicoli, ma l'accesso si binari e alla stazione è possibile a piedi, da piazzetta De André