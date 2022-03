Chiusa S.Michele: surriscaldamento freni a un treno merci, circolazione ferroviaria ferma

Attimi di preoccupazione oggi pomeriggio intorno alle 17,30 alla stazione ferroviaria di Condove-Chiusa San Michele, dove un treno merci si è fermato lungo la banchina a causa del surriscaldamento dell'impianto frenante. Non si è verificato alcun incendio né fiammate che potessero creare pericoli, ma lungo i binari si avvertiva chiaramente un odore acre piuttosto persistente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Susa e i volontari di Borgone-Sant'Antonino, che hanno effettuato tutti i controlli del caso, insieme agli agenti della polizia ferroviaria di Torino. La situazione è comunque sotto controllo. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente interrotta in entrambi i sensi di marcia: di solito infatti, per poter intervenire ed utilizzare eventualmente l’acqua, è necessario togliere tensione alla linea, di conseguenza i treni vengono bloccati sia in salita che in discesa.