Borgone: l’ex casa anziani a disposizione per gli ucraini

In attesa di essere riconvertita in un centro servizi socio-assistenziale, soluzione rispetto a cui hanno annunciato di voler lavorare il Conisa, l’Asl e il Comune di Borgone coinvolgendo il Terzo settore, l’ex casa anziani di via Perodo potrebbe presto essere messa a disposizione per dare accoglienza ad alcuni profughi ucraini. L’idea della giunta comunale, previa autorizzazione della prefettura di Torino, è stata lanciata nei giorni scorsi via facebook dal sindaco Diego Mele ed ha già raccolto pareri positivi da parte della popolazione. L’unico problema riguarda le condizioni dell’edificio, chiuso nel giugno 2021 dopo che erano emerse grosse criticità di natura strutturale che avevano impedito alla Ra Nostra Signora del Rocciamelone di proseguire il servizio nei confronti degli...

su Luna Nuova di martedì 8 marzo 2022