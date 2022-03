Susa, furti in centro: colpiti i negozi

I carabinieri della compagnia di Susa sono sulle tracce dei ladri che da una decina di giorni stanno imperversando per le strade di Susa, mettendo a segno colpi in negozi o tentando di farlo senza riuscirvi. Il primo colpo, andato a segno, è stato quello nella centralissima piazza del Sole, dove i malviventi hanno scassinato l’ingresso dell’erboristeria “La Natura”, portandosi via il fondo cassa e alcuni prodotti...

Su Luna Nuova di martedì 8 marzo 2022