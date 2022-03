"Viaggia a occhi chiusi": il blog di Alessia raccontato a Rtl 102.5

È proprio vero che un’esperienza come la pandemia può cambiare qualcosa in ognuno di noi, nel bene e nel male. Prendiamo il caso di Alessia Taglianetti, giovane reporter valsusina di 27 anni, che domenica 13 febbraio ha raccontato ai microfoni del programma “World & Travel”, in radiovisione nazionale su “Rtl 102.5 News” (canale 233 del digitale terrestre e 737 di Sky), la sua passione per il mondo che ci circonda. Il progetto di giornalismo di viaggio da lei ideato è on-line dall’estate 2020 e attraverso un sito web, un podcast su Spotify e una pagina Instagram sta via via incrementando il numero di follower. Una passione, quella per il giornalismo, che nasce da lontano: originaria di Alpignano, Alessia ha iniziato a scrivere all’età di 18 anni...

su Luna Nuova di martedì 8 marzo 2022