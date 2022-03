Villarfocchiardo, va in pensione il tecnico comunale Roberto Conti

Oltre 42 anni di attività come tecnico comunale, di cui ben 25 a Villarfocchiardo, il Comune dove ha vissuto la parte più lunga ed importante della sua carriera. Roberto Conti, 62 anni, santantoninese, è andato in pensione la scorsa settimana. Una piccola festa con i colleghi in municipio, in via Conte Carroccio, e poi a casa per sempre. «Mi dedicherò a cose semplici, la famiglia, il mio piccolo orto, sono un neofita in questo campo, lo coltivo soltanto da due anni, ma ho ancora voglia di imparare, e la lettura, mi piace molto leggere e adesso finalmente avrò più tempo da dedicarvi, senza portarmi a casa i problemi del lavoro»...

Su Luna Nuova di venerdì 11 marzo 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova