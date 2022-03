Da Buttigliera all'Ucraina: «Leopoli si prepara alla resistenza»

«La città si sta preparando. Qui sono tutti convinti che se si dovesse arrivare allo scontro diretto terreno anche qui, se la città cade, l’Ucraina è perdura. Quindi bisogna fermare i russi prima a Kiev, a Irpin’, a Odessa, dicono che non bisogna farli passare. Se prendessero Leopoli, sarebbero a 30 chilometri dalla Polonia». È questo l’umore della gente di Leopoli in questi giorni.

Lo riferisce Matteo Montenero, classe 1995, fotografo specializzato in reportage sui grandi eventi della storia, come quello tragico che sta vivendo il popolo ucraino. Con lui c’è l’amico e collega moncalierese Alessandro De Bellis, “compagno di classe” durante gli studi universitari. I due sono partiti per la Polonia due settimana fa circa, hanno fatto base i una cittadina vicina al confine con l’Ucraina e da lì hanno documentato l’esodo dei profughi di guerra verso l’Unione Europea...

Su Luna Nuova di martedì 15 marzo 2022