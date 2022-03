I No Tav: «Basta con le persecuzioni»

Il movimento No Tav risponde e si affida a una conferenza stampa al presidio di San Didero. A guidare la replica alle accuse della procura di Torino sono Andrea Bonadonna, Nicoletta Dosio e Alberto Perino. A fare da cornice al loro intervento c’è la canonica bandiera No Tav e la tettoia in legno del presidio. La conferenza si è tenuta nella fredda mattina di venerdì, all’indomani degli arresti di 13 attivisti e militanti, due dei quali, Giorgio Rossetto e Umberto Raviola, sono stati tradotti nel carcere delle Vallette a Torino. Gli arresti riguardano una serie di iniziative e manifestazioni che, dall’estate 2020, si sono svolte in val Clarea, dove si trova il cantiere Tav di Chiomonte, e a San Didero, dov’è situata la recinzione per quello che dovrebbe diventare il nuovo...

su Luna Nuova di martedì 15 marzo 2022