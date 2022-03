"RinverdiAmo S.Antonino: targhette per i benefattori e il ricordo di Paolo Maxia

In attesa delle nuove piantumazioni, previste nei prossimi mesi, il progetto ambientale “RinverdiAmo Sant’Antonino” mette in fila un altro tassello: sono state infatti posizionate martedì 8 marzo le targhette che indicano chi ha donato fisicamente alcuni degli alberi messi a dimora nel maggio 2021 all’interno del parco giochi di via Maisonetta. Alberi la cui crescita sarà figlia della sensibilità di quanti, tra associazioni, attività commerciali, famiglie e singoli cittadini, hanno aderito all’iniziativa lanciata un anno fa dal giovane Marco Querro in collaborazione con il Comune, la parrocchia e alcune realtà del paese, tra cui l’oratorio San Filippo Neri, il gruppo scout e la squadra Aib. Utilizzando la piattaforma Idea Ginger, nei 45 giorni di raccolta fondi era stata sfiorata...

su Luna Nuova di martedì 15 marzo 2022