S.Didero: cantiere ultimato, i bambini tornano nella loro scuola

Dopo quasi sei mesi trascorsi nei container, mercoledì 2 marzo i bambini dell’infanzia e della primaria di San Didero hanno potuto finalmente riabbracciare la loro scuola. Sono infatti terminati, con un mese di ritardo rispetto alle tempistiche stabilite in origine, i lavori di messa a norma del plesso scolastico di via Abegg 12, con il previsto adeguamento anti-sismico a cui si è aggiunto strada facendo l’efficientamento energetico dell’edificio. A conti fatti il cantiere è costato all’amministrazione comunale circa 350mila euro, molti di più rispetto ai 200mila inizialmente preventivati: un incremento di spesa dovuto sia alla maggior quantità di interventi realizzati, sia ad alcuni imprevisti in fase di cantiere, come quasi sempre succede in queste situazioni. L’importo è...

su Luna Nuova di martedì 15 marzo 2022