Villarfocchiardo: gli anziani rischiano di chiudere

I venti di guerra, i bombardamenti ed i morti hanno spostato il Covid nella parte bassa della nostra agenda quotidiana, ma il virus, al di là del rigurgito di positività di questi ultimi giorni è tutt’altro che sparito. Anche e soprattutto per via dei suoi effetti a lungo termine, non tanto sotto il profilo sanitario quanto sotto quello della tenuta della comunità. A farne le spese sono state, a turno, un po’ tutte le fasce di età, dai giovanissimi e giovanissimi con la Dad e l’impossibilità di socializzare con gli amici, agli over 50, con l’obbligo vaccinale per poter lavorare. Ma ad aver accusato particolarmente il colpo, prima quello sanitario e poi anche quello sociale, sono stati gli anziani. Un caso emblematico, ma potremmo elencarne tanti altri, è quello di Villarfocchiardo...

su Luna Nuova di martedì 15 marzo 2022