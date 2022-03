Borgone: auto nel fossato, un uomo perde la vita

Un uomo, Lorenzo Evettini, 66 anni, residente ad Exilles, ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi a San Valeriano, sul territorio di Borgone, lungo l'ex statale 24 del Monginevro. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13,30 nel tratto tra la curva al bivio per la frazione Molere e la rotonda all'incrocio con via Ponte Dora. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Susa, i colleghi delle stazioni di Chiomonte e Borgone e i vigili del fuoco permanenti di Susa, che stanno tuttora lavorando per estrarre il suo corpo dalle lamiere, oltre agli elisoccorso di 118 e vigili del fuoco.

Stando alle prime ricostruzioni il conducente, che solo a bordo della sua Fiat Bravo stava viaggiando in direzione Susa, avrebbe improvvisamente perso il controllo dell'utilitaria invadendo la corsia di marcia opposta, dove per fortuna in quel momento non stava transitando nessuno, e andandosi a schiantare contro il muro di cinta della villetta al numero civico 20. L'auto si è cappottata nel fossato adiacente l'ex statale 24. Purtroppo ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile: vista la dinamica, è possibile che l'uomo sia stato colpito da un malore improvviso.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 18 marzo 2022