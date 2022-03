Almese: «Velocità e rumore, rimuovere i dossi sulla Circonvallazione»

Gli automobilisti vanno troppo veloce e i dossi causano rumore. Sono queste le ragioni del dissenso di Danilo Doro, cittadino di Almese, che nei mesi scorsi ha scritto al Comune per risolvere quelli che, secondo lui, sono i problemi lungo via Circonvallazione. «La mia nota è soprattutto di prevenzione perché non capiti qualcosa di grave: è successo anche a me di rischiare un frontale, perché chi si immette da via Rivetti rischia un frontale - racconta - Anche con una mamma con passeggino non si sono fermati». Doro abita nella zona e anni fa aveva raccolto delle firme per chiedere al Comune opere di miglioramento della sicurezza stradale lungo la via, negli anni già interessata per altro da diversi interventi. In primis erano stati costruiti dei dossi e in secondo luogo...

su Luna Nuova di venerdì 18 marzo 2022