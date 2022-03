S.Giorio, ora la strada per Città è più sicura

È costato qualche disservizio per chi deve spostarsi fra le borgate della montagna sangioriese, ma alla fine ora la circolazione sulla strada per Città-Adrit può essere svolta in maggiore sicurezza. Sono infatti terminati nei giorni scorsi i lavori di disgaggio della parete rocciosa che sovrasta la strada poco oltre la frazione Grangia, in località Giachino...

Su Luna Nuova di venerdì 18 marzo 2022