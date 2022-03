Giaveno, memoria e ricerca: partita la raccolta dei documenti

Nella biblioteca comunale di Giaveno è stata allestita una vetrina per raccogliere le “Memorie di una comunità”. L’idea è di Ennio Baronetto, scrittore e cultore delle storie locali. «Mi piacerebbe che ci fosse un luogo in cui le persone possono lasciare testimonianze scritte o di altro tipo che riguardano la storia, la cultura, il modo di vivere di Giaveno e della valle, per tenere sempre traccia di ciò che è stato e costituire un bagaglio utile per il futuro», spiega Baronetto...

Su Luna Nuova di martedì 22 marzo 2022