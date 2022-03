Le "comunità" al centro del Valsusa Filmfest 2022

Dopo due edizioni in “versione diffusa” tra l’estate e l’autunno, causa emergenza Covid, il Valsusa Filmfest riabbraccia la sua primavera, tornando nella collocazione temporale di sempre: il periodo tra i mesi di marzo e maggio, con i giorni a cavallo del 25 aprile come baricentro dei tanti eventi in calendario. La 26ª edizione del festival cinematografico e culturale sui temi della memoria storica, della montagna e della difesa dell’ambiente è stata presentata sabato mattina, 19 marzo, nel salone della biblioteca Margherita Hack di Condove, al termine dell’assemblea che ha visto l’approvazione del nuovo statuto dell’associazione e sancito il suo ingresso nel Registro unico nazionale del Terzo settore come Odv, organizzazione di volontariato: erano...

su Luna Nuova di martedì 22 marzo 2022