Avigliana: frontale tra furgone e scuolabus

Attimi di vera paura per i circa 40 bambini che si trovavano a bordo dello scuolabus che oggi pomeriggio ad Avigliana è stato coinvolto in uno scontro frontale con un furgone nei pressi dell’incrocio tra via Giaveno e via Sacra S.Michele. L’impatto tra i due veicoli è stato sufficientemente forte da far penetrare lo spigolo frontale del bus nel vano motore del mezzo commerciale. L’urto ha causato ferite al conducente del furgone, trasportato dalla Croce verde all’ospedale di Rivoli in codice giallo.

Nessun ferito serio tra gli occupanti del pullman, ma per cinque bambini con contusioni è stato comunque predisposto il trasporto al pronto soccorso. I restanti piccoli viaggiatori sono stati evacuati del mezzo e ospitati dal vicino campeggio "Avigliana Lacs" in attesa di poter rientrare alle proprie case. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Avigliana e gli effettivi di Torino per il taglio della scocca del fugone, necessario per l’estrazione dal veicolo dell’autista ferito, la polizia locale e l’elisoccorso.