Almese in missione Guinea: la sindaca torna con il gemellaggio

Sono tornate lunedì 21 marzo e hanno portato con sè un nuovo gemellaggio e tante idee per il futuro. Si è concluso da poco il viaggio di rappresentanza in Guinea Conakry della sindaca Ombretta Bertolo, dell’assessora Sara Gamba e della consigliera comunale Matilde Bove. Il viaggio della delegazione è durato dieci giorni ed era una visita ufficiale ai luoghi del progetto “Risorse in Comune”. Nei mesi scorsi l’amministrazione almesina, grazie alla collaborazione con l’ong Altri mondi, aveva partecipato e vinto un bando regionale, che aveva finanziato con più di 30mila euro un progetto legato alla coltivazione di riso nel villaggio di Yendé-Millimou in Guinea. Si tratta di un progetto di cooperazione internazionale per sostenere l’economia locale del villaggio...

su Luna Nuova di venerdì 25 marzo 2022