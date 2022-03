Exilles, la seconda vita del polivalente con il Pnrr

È da sempre, almeno dalla fine degli anni ‘80 e nei lunghi periodi - compreso l’ultimo - in cui il Forte non è fruibile al pubblico, il biglietto da visita del paese. La prima struttura che si incontra, quando si imbocca la strada principale e si parcheggia in piazza Europa. È il centro polivalente, la struttura che da oltre 30 anni rappresenta la casa di molte associazioni e un tetto sotto cui svolgere incontri tra e per la comunità. Una struttura che iniziava a mostrare i segni del tempo e che proprio per questo, grazie ai fondi del Pnrr erogati dalla Città Metropolitana (10 milioni sul territorio della val di Susa e val Sangone) ora potrà sottoporsi ad un restyling grazie ai 700mila che gli sono toccati, unico progetto finanziato in tutta l’alta valle...

Su Luna Nuova di venerdì 25 marzo 2022

