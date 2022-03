Giaveno, con il Pnrr si fa la ‘casa sociale’

Grazie ai fondi del Pnrr il Comune potrà ristrutturare l’edificio di via Beale e destinarlo ad progetto di social housing. L’intervento vale 1,4 milioni di euro, ottenuti tramite la regia della Città metropolitana nell’ambito della “Missione 5. Inclusione e coesione sociale”, in particolare sul capitolo “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana” del Pnrr, per il quale Città metropolitana ha ottenuto 233 milioni di euro, 113 per Torino e gli altri 120 milioni per 45 interventi nei Comuni della provincia...

Su Luna Nuova di venerdì 25 marzo 2022