Gli antichi saperi dei cesti nel corso del Parco

Un sapere antico, quasi perduto. Delle valli come delle campagne. Una necessità diventata virtù e che rischiava di scomparire insieme a quell’ultima generazione che la metteva in pratica nel corso degli inverni per preparare la stagione contadina, delle semine e soprattutto dei raccolti. Il confine tra la scomparsa e la sopravvivenza passa appunto attraverso la diffusione dei saperi, delle tecniche. È quello che hanno fatto il Parco delle Alpi Cozie e la Chambra d’Oc con il corso di costruzione dei cestini in vimini, andato in scena lo scorso fine settimana presso la sede del parco del Gran Bosco a Salbertrand nell’ambito della rassegna culturale Chantar l’Uvern...

Su Luna Nuova di venerdì 25 marzo 2022

