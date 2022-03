"Tempo curioso" lontano dalla tecnologia per i ragazzi delle medie

È pronto ad uscire in avanscoperta sul territorio il progetto educativo “Tempo curioso”, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni di tre scuole secondarie di primo grado valsusine: gli Istituti comprensivi Centopassi di Sant’Antonino, di Bussoleno e il Des Ambrois di Oulx. L’iniziativa è promossa dalla cooperativa Coesa in partenariato con Asl To3, Regione, Assistant Lighting Network srl, Cicsene, Conisa, Eufemia, Libro Aperto, Associazione Lvia, Sloweb. Il presupposto è la carenza di luoghi aggregativi a disposizione dei ragazzi, che spesso trascorrono molte ore da soli riempiendo il tempo libero con l’uso di device tecnologici e...

su Luna Nuova di venerdì 25 marzo 2022