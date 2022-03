Avigliana, Toni Spanò lancia la sfida: «Io sindaco»

Un bel regalo di compleanno per Toni Spanò, che venerdì scorso ha compiuto 54 anni: sarà lui il candidato sindaco del gruppo “Adesso Avigliana” alle prossime elezioni comunali in programma tra primavera ed estate, così come lo era stato nella corsa elettorale del 2017 che lo vide arrivare secondo dietro l’attuale primo cittadino, staccato di 256 voti...

Su Luna Nuova di martedì 29 marzo 2022