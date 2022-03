Chiusa S.Michele: una nuova era per il Planetario con la "B:Factory"

Si apre una nuova era per il Planetario e il sito archeologico dell’ex cappella di San Giuseppe, all’incrocio fra via General Cantore e via Ex Combattenti: il Comune di Chiusa San Michele ha infatti affidato la gestione delle sue attività all’associazione “B:Factory”, guidata da Alberto, Luca e Silvano Borgatta, in collaborazione con l’associazione Astrofili Segusini. Il passo è stato ufficializzato sabato 26 marzo durante la presentazione a cui hanno partecipato anche altre realtà del territorio, tra cui Dai Impresa, il Ricetto per l’Arte di Almese e La pentola del Drago di Borgone, con cui la “B:Factory” intende dare vita ad una sinergia che permetta di dare un’impronta molto culturale e ad ampio raggio alle varie iniziative che verranno proposte...

su Luna Nuova di martedì 29 marzo 2022