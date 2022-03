Condove: fuoco nell’alloggio, ora è inagibile

È stato dichiarato momentaneamente inagibile l’alloggio al secondo piano di un condominio di via Alcide De Gasperi che venerdì 25 marzo, intorno alle 13,15, è stato colpito da un incendio che ha coinvolto la cucina e gli arredi della stanza. Sul posto sono tempestivamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco volontari di Borgone-Sant’Antonino, con aps e autobotte, e successivamente, quando la situazione era già fortunatamente sotto controllo, quelli di Avigliana con l’aps e il carro autoprotettori giunto dalla centrale di Torino, per ripristinare le bombole d’aria respirabile e per verificare le zone ancora in combustione tramite l’apposita strumentazione con il visore a spettro termico...

su Luna Nuova di martedì 29 marzo 2022