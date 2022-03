I corsisti Cai ripuliscono il sentiero Giordani-Pian Cervetto

Il gruppo regionale Socec Piemonte in collaborazione con l’Intersezionale Val Susa Val Sangone del Cai ha organizzato un corso per operatori di manutenzione sentieri. La Sezione di Bussoleno ha fatto da referente e ha organizzato la lezione pratica scegliendo il sentiero da pulire. Martedì 22 marzo si è tenuta una lezione teorica in video conferenza chi da casa e altri nella sede di borgata Grange. Domenica i corsisti si sono dati appuntamento a Bussoleno, l’obbiettivo della lezione pratica è stato la pulizia del sentiero che dai Giordani di Mattie sale alla frazione La Comba. Il gruppo era formato da 20 corsisti, divisi in due mini gruppi; il primo è salito dai Giordani il secondo è salito alla Comba passando dalle Sagnette e ha pulito il sentiero in discesa...

Su Luna Nuova di martedì 29 marzo 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova